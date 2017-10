Damien Poullenot / WSL/Divulgação

Enquanto o Circuito Mundial (WCT) espera a chegada de dezembro para a etapa de Pipeline, no Havaí, alguns surfistas da Tempestade Brasileira participarão, entre os dias 2 e 5 de novembro, do Hang Loose São Sebastião Pro, uma etapa do WQS (divisão de acesso do surfe). Nomes como os campeões mundiais, Gabriel Medina e Adriano de Souza, além de Ítalo Ferreira, Miguel Pupo, Jadson André, Wiggolly Dantas e Ian Gouveia, estarão no campeonato no litoral paulista.

Além dos surfistas da elite, a lista de destaques também conta com Jessé Mendes, atual líder do QS e já garantindo no WCT 2018, Yago Dora, Willian Cardoso, Thomas Hermes, Alejo Muniz e Alex Ribeiro. A nova geração vêm bem representada com o talento local, Samuel Pupo, e o argentino Jose "Nacho" Gundensen, que acaba de garantir o título mundial júnior, no Japão, pela ISA.

— Estou muito feliz de realizar o Hang Loose para Maresias, praia que frequento e surfo desde os anos 80. É uma honra poder contar com quase todos atletas do Brasil que estão WCT e conheço desde pequenos, quando competiam no Hang Loose Surf Attack e hoje são protagonistas do surf mundial. Espero que dê altas ondas e aguardo um grande público para completar a festa — afirma o empresário da Hang Loose, Álfio Lagnado.

A grande expectativa fica para a participação de Gabriel Medina, que vem de três vitórias seguidas, duas delas na perna europeia do Circuito – França e Portugal - que o fizeram saltar de oitavo para o segundo lugar no ranking e entrar de cabeça na briga pelo bicampeonato mundial. Antes disso, ele já havia dado um show com o primeiro lugar no inédito campeonato na piscina de ondas de Kelly Slater, nos Estados Unidos.

— É sempre legal competir em casa. Maresias é uma onda incrível e espero que seja um evento muito bom — comenta Medina.

Outro campeão mundial, Adriano de Souza, também demonstra boas expectativas para a disputa em Maresias.

— Muito bom voltar a competir o Mundial em São Paulo, o estado onde só tem feras do esporte e competir contra eles será um grande desafio.

Ian Gouveia, assim como Gabriel Medina, tem motivos pessoais para competir em Maresias.

— Vai ser muito bom participar de mais uma edição Hang Loose Pro. No ano passado foi na minha casa, em Floripa, e agora vai ser na minha segunda casa que é Maresias. Minha esposa é de lá e vou ter todo o suporte da família e amigos. Espero que tenhamos um bom swell (ondulação) e a praia lotada para um show de surf — diz o filho de Fábio Gouveia.

Outro surfista do WCT animado com a disputa em Maresias é Jadson André. No ano passado, ele foi o vice-campeão do evento, vencido pelo norte-americano Kanoa Igarashi.

— As expectativas são boas demais. Esse ano vou precisando, mais do que nunca, de uma boa colocação. E vou contar com a força da torcida e de todos na praia para as coisas acontecerem e eu chegar a um excelente resultado — ressalta o potiguar.