Falta pouco mais de um mês para a última e decisiva etapa do Circuito Mundial (WCT) de surfe chegar ao fim, em Pipeline, no Havaí. Com a eliminação de John John Florence (HAV), líder do ranking, nas quartas de final para Kolohe Andino (EUA), a coroação do campeão da temporada será no berço do surfe. Único brasileiro vivo na briga pelo título, Gabriel Medina, após a conquista da etapa de Peniche (POR), precisa tirar uma diferença de 3.100 pontos em relação ao havaiano.