O Santos deverá ter força total para encarar o São Paulo, no sábado, às 17h, no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do Peixe, nesta quarta-feira, após vencer o Atlético-GO, o lateral-direito Victor Ferraz e o atacante Bruno Henrique, que estavam no departamento médico, voltaram a treinar com o elenco.