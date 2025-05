Jarry vai à 2ª fase em Roma; João Fonseca é eliminado e Thiago Wild avança

O tenista chileno Nicolás Jarry, número 53 do mundo e vice-campeão do Masters 1000 de Roma no ano passado, avançou nesta quinta-feira (8) para a segunda fase desta edição, enquanto João Fonseca (65º), jovem promessa brasileira, foi eliminado em sua estreia na primeira fase.

Jarry derrotou o francês Hugo Gaston (78º) por 7-6 (7/4) e 6-4. O chileno de 29 anos chegou à final do torneio no Foro Itálico no ano passado, sua primeira final de Masters 1000, quando acabou perdendo para o alemão Alexander Zverev (nº 2).

Em sua primeira partida, ele precisou de quase duas horas (1 hora e 48 minutos) para derrotar Gaston, que conseguiu salvar três set points no primeiro set, antes de cair de rendimento e ser derrotado.

No segundo set, Jarry conseguiu quebrar o saque do francês no quinto game (3-2) e aproveitou a vantagem para obter a vitória e avançar para a segunda rodada, onde enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo (nº 21).

A vitória de hoje foi apenas a quinta de Jarry na temporada de 2025. Chegar à final no ano passado levou o chileno à 16ª posição no ranking da ATP, mas ele despencou desde então e pode chegar ao fundo do poço esta semana, já que defende 650 dos seus atuais 1.010 pontos no ranking.

Menos sorte teve a principal esperança do tênis brasileiro, João Fonseca (65º). O carioca de 18 anos foi derrotado, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), pelo húngaro Fabian Marozsan (61º).

Por outro lado, outro brasileiro superou o primeiro obstáculo nesta quinta-feira: Thiago Wild Seyboth (120º) venceu em três sets, com parciais de 6-1, 4-6 e 6-4, o português Nuno Borges (40º).

Após um bom começo na quarta-feira com três classificados, a Argentina conseguiu que outro tenista avançasse para a segunda fase. Mariano Navone (99º), que derrotou o 'anfitrião' Federico Cinà (323º) por um duplo 6-3 e vai enfrentar o número 1 do mundo, o também italiano Jannik Sinner, que retornará às quadras após uma suspensão de três meses depois de testar positivo em exames antidoping em 2024.

Também avançou para a próxima fase o espanhol Roberto Bautista (nº 56), que eliminou o italiano Matteo Arnaldi (nº 37) por 6-4 e 6-3. Bautista enfrentará o americano Tommy Paul (nº 12) na próxima rodada.

--- Resultados desta quinta-feira do ATP Masters 1000 de Roma:

- 1ª rodada (simples masculino):

Mariano Navone (ARG) x Federico Cinà (ITA) 6-3, 6-3

Jesper de Jong (HOL) x Alexander Shevchenko (CAZ) 6-2, 6-4

Nicolas Jarry (CHI) x Hugo Gaston (FRA) 7-6 (7/4), 6-4

Sebastian Ofner (AUT) x Roberto Carballés (ESP) 6-3, 0-0 (abandono)

Jaume Munar (ESP) x Marcelo Barrios (CHI) 4-6, 6-2, 7-5

Aleksandar Vukic (AUS) x Nicolas Moreno de Alboran (EUA) 7-6 (7/2), 6-2

Jacob Fearnley (GBR) x Fabio Fognini (ITA) 6-2, 6-3

Alexander Bublik (CAZ) x Roman Safiullin (RUS) 6-3, 7-6 (7/4)

Marcos Giron (EUA) x Gabriel Diallo (CAN) 3-6, 6-3, 6-4

Pedro Martínez (ESP) x Mattia Bellucci (ITA) 6-4, 6-2

Matteo Gigante (ITA) x Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4)

Fabian Marozsan (HUN) x João Fonseca (BRA) 6-3, 7-6 (7/4)

Roberto Bautista (ESP) x Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-3

Learner Tien (EUA) x Reilly Opelka (EUA) 6-4, 7-6 (13/11)

Thiago Wild (BRA) x Nuno Borges (POR) 6-1, 4-6, 6-4

Luca Nardi (ITA) x Flavio Cobolli (ITA) 6-3, 6-4

