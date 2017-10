Lucas Moraes / Ceará

Terceiro colocado no Brasileirão e muito próximo de confirmar uma vaga na Libertadores do próximo ano, o Santos aos poucos já mira 2018. Ao menos no que diz respeito a reforços. Após mostrar interesse em Nino Paraíba, da Ponte Preta, e Jonatan Álvez, do Barcelona de Guayaquil, o Peixe mira o lateral-esquerdo Romário, do Ceará.

Aos 25 anos de idade, o jogador é um dos destaques da equipe cearense na busca pelo acesso à Série A. O time ocupa atualmente a terceira posição na tabela, restando apenas sete jogos para o fim do campeonato, e o camisa 6 é um dos principais garçons da competição. Entre os laterais é o líder do fundamento.

De acordo com dados Footstats, Romário tem seis passes para gol na Série B, ficando atrás apenas dos meias D’Alessandro, do Internacional, e Artur, do Londrina, ambos com dez, e de Renatinho, do Paraná, que tem sete.

Com características de criação, o alvo santista tem se destacado também nos cruzamentos: são 33 certos no campeonato. Entre os jogadores da sua posição, apenas Paulinho, do Luverdense, com 43, possui um volume maior de acertos.

ROMÁRIO NA SÉRIE B 2017