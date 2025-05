Wall Street sobe com acordo comercial entre EUA e Reino Unido

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (8), impulsionada pelo anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e Reino Unido, que gerou esperanças de uma flexibilização mais ampla da ofensiva comercial lançada pelo presidente Donald Trump com novas tarifas.

Trump anunciou hoje uma primeira trégua em sua ofensiva comercial global com um compromisso "histórico" com Londres, embora os detalhes do texto indiquem um alcance bastante limitado.