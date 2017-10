Bruno Cantini / Atlético-MG/ Divulgação

O Atlético-MG perdeu mais uma em casa no Brasileirão. Desta vez para a Chapecoense, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira. Para piorar, o Galo ainda perdeu Elias, expulso no segundo tempo (ficará suspenso na próxima rodada). Com o resultado, a equipe de Oswaldo de Oliveira estacionou nos 38 pontos, perdendo a chance de se aproximar do G-6. A Chape, por outro lado, foi a 35, se afastando da zona de rebaixamento.

O JOGO

Sem perder há três rodadas sob o comando de Oswaldo de Oliveira, o Atlético-MG entrou em campo com a missão de manter a boa fase e continuar se aproximando da zona de classificação para a Libertadores. O Galo começou a rodada na nona posição, com 38 pontos. Do outro lado, a Chape vinha de duas derrotas consecutivas, o que a colocou novamente na ameaça do rebaixamento. A partida contra os mineiros, que não vinham bem jogando dentro de casa, era a chance de voltar a vencer na competição.

O jogo começou a mil por hora. Com cinco minutos, Wellington Paulista se posicionou entre os zagueiros e, de cabeça, acertou a trave de Victor, dando um susto na torcida atleticana. Três minutos depois, Valdívia recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute, sem chances para Jandrei.

A Chape, após o gol, se lançou ao ataque, obrigando Victor a fazer boas defesas. No entanto, após mais pressão catarinense, o goleiro alvinegro não foi capaz de evitar o empate aos 30 minutos. Wellington Paulista recebeu bom passe de Arthur, nas costas da marcação, e chutou forte e rasteiro, deixando tudo igual no Independência. Quando o empate parecia certo até o intervalo, em um contra-ataque fulminante, Canteros recebeu de Luiz Antônio, dominou, invadiu a área e chutou cruzado para virar o jogo no final do primeiro tempo.

Na volta para a etapa final, a situação ainda ficou mais complicada para o Atlético. Com quatro minutos, Elias matou o contra-ataque da Chape com falta, levou o segundo amarelo e foi expulso. Os catarinenses aproveitaram o momento e organizaram mais uma pressão ao gol dos donos da casa, que tinha muita dificuldade em jogar.

Precisando do resultado, Oswaldo tirou Roger Bernardo, que não vinha fazendo uma boa partida, e colocou Otero, para dar maior força ofensiva ao meio-campo atleticano. Aos 22 minutos, Fábio Santos cobrou escanteio certeiro na cabeça de Fred, que, livre, testou firme para empatar novamente a partida.

Com o gol, o jogo ficou mais animado. O Atlético sentiu que tinha forças para buscar a virada, enquanto que a Chape, por ter um jogador a mais, também ia em busca do gol. E foi a vantagem numérica que falou mais alto, aos 34 minutos. Reinaldo recebeu de Arthur, fez grande jogada dentro da área e rolou para Luiz Antônio, que só teve o trabalho de empurrar para dentro.