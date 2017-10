Divulgação

O ambiente da viagem do Grêmio para Guayaquil, no Equador — onde o Tricolor encara na quarta-feira o Barcelona, pelas semifinais da Libertadores — e a atuação do Inter diante do Criciúma, no último sábado, pela Série B, foram os assuntos abordados no ATL GreNal desta segunda (23). Rodrigo Adams, que viajou no mesmo voo da delegação gremista para o Equador, relatou o clima entre dirigentes, comissão técnica e jogadores:

— No voo a gente percebeu um clima de otimismo, mas de seriedade ao mesmo tempo. A expectativa é de que existam na quarta de 500 a 600 torcedores do Grêmio no estádio. Não tem clima de oba-oba. Os jogadores e a direção demonstram confiança em uma boa partida do time. Mas é importante ter em mente que um possível resultado positivo não vai definir nada. Tudo ficará para o segundo jogo em Porto Alegre.

Quando falaram de Inter, os integrantes debateram por que, mesmo com a vitória por 3 a 2 em cima do Criciúma, o Colorado não jogou bem no sábado.

— O Inter veio oscilando o tempo todo durante a competição, até porque o Guto assumiu já com a Série B em andamento. A tendência é de que no ano que vem o time esteja mais estabilizado. Por enquanto, acho normal esses altos e baixos — comentou André Baibich, repórter de Zero Hora convidado do programa.

