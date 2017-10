Na derrota do Atlético-MG por 3 a 2 para a Chapecoense, na última quarta-feira, o atleticano Robinho protagonizou um lance incomum. Após receber lançamento e dominar a bola pelo lado esquerdo do ataque, o camisa 7, marcado por Douglas Grolli, pedalou e logo após cometeu a falta no defensor, causando uma pequena discussão. Na sequência do lance, o atacante foi tirar satisfação com Moisés, volante da Chape: