Choro, homenagem e orações: situação de Izquierdo causa impacto profundo no São Paulo

Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo não conseguem pensar só em futebol desde a última quinta (22), quando o zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, passou mal no Morumbi por causa de uma arritmia cardíaca e teve de ser internado no Hospital Albert Einstein. No domingo (25), o quadro do uruguaio piorou. Foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana, por isso ele segue na UTI e dependente de ventilação mecânica.