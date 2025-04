Borré comenta sobre falta de gols dos atacantes do Inter nos últimos jogos: "O coletivo é o mais importante"

Colombiano começou como reserva e entrou em campo na volta do intervalo no lugar de Gabriel Carvalho.

Após buscar um resultado desfavorável de 3 a 0, o Inter empatou com o Nacional-URU em 3 a 3, na noite da última terça-feira (22), no Beira-Rio. A partida foi válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com cinco pontos, o Inter segue na liderança do Grupo F. No entanto, Bahia, que tem quatro, e Atlético Nacional, que tem três, se enfrentam nesta quinta-feira (24), podendo mudar a classificação.