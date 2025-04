Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate contra o Nacional

Inter empatou em 3 a 3 no Beira-Rio.

O Inter empatou com o Nacional-URU em 3 a 3, nesta terça-feira (22) , em jogo disputado no Beira-Rio. A partida foi válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores .

O Inter chegou a estar perdendo o jogo por 3 a 0 no primeiro tempo, mas conseguiu marcar uma vez ainda na etapa inicial. Depois do intervalo, a equipe buscou o resultado e conseguiu empatar a partida.

Os gols do Inter foram marcados por Alan Patrick , de pênalti, Bernabei e Fernando , de cabeça.

O time volta a jogar neste sábado (26), às 16h, contra o Juventude , no Beira-Rio. Pela Libertadores, a equipe volta a campo no dia 8 de maio. O confronto será contra o Atlético Nacional-COL , às 21h30min, em Medellín, na Colômbia.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Falhou no terceiro gol. Nos outros, sem culpa. Nota 4,5

Aguirre

Vitão

Até ele, que erra tão pouco, desta vez falhou. Não fez a linha de impedimento nem marcou no rebote que virou o primeiro gol. Nota 5

Victor Gabriel

Bernabei

Defensivamente, seu primeiro tempo foi um desastre. No segundo, cresceu e fez um gol que recolocou o time no jogo. Nota 6

Fernando

Mesmo desgastado, mostrou sua qualidade. No segundo tempo, deu aula de imposição. E fez o gol do empate. Nota 7,5

Bruno Henrique

Gabriel Carvalho

Sua volta ao time titular ficou abaixo do necessário para o time. Não se achou nem na direita, nem na esquerda. Nota 4,5

Alan Patrick

Fez o primeiro gol e tentou comandar a reação no segundo tempo. Assistência para Fernando no terceiro. Mas também está cansado. Nota 7

Wesley

Valencia

Borré

Foi mais ativo do que Valencia, mas também pecou nas finalizações. Nota 5,5

Vitinho

Óscar Romero

Tomou conta do meio-campo a partir de sua entrada. Com bons lançamentos, como no gol de Bernabei, e passes, foi protagonista. Nota 7