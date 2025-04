Inter 3x3 Nacional: veja os gols do jogo pela Libertadores

Fernando fez o terceiro gol do Inter.

A partida terminou empatada em 3 a 3 , com o Colorado tendo de buscar a vantagem de 3 a 0 aberta pelo clube uruguaio ainda na primeira etapa.

Os gols do Nacional foram marcados por Millán, aos seis, Boggio, aos 10, e Coates, aos 42 minutos da etapa inicial. O primeiro gol do Inter foi marcado por Alan Patrick, de pênalti, aos 46 minutos. No segundo tempo, Bernabei fez aos 22 após lançamento de Romero. Fernando, aos 28, empatou de cabeça.