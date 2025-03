Presidente do Inter comenta cobrança de dívida por Thiago Maia: "O Flamengo está no direito dele"

Na semana passada, durante reunião com conselheiros, o mandatário rubro-negro Luiz Eduardo Baptista listou os nomes de clubes devedores e revelou que acionou a Fifa para cobrar estas quantias pendentes — no caso do Inter, são 4 milhões de euros . Além do Colorado, aparecem Estrela Amadora, Leixões e Paços Ferreira, de Portugal.

— O Flamengo está no direito dele, assim como o Inter também tem os seus credores. Tivemos uma dificuldade que nenhum clube, a não ser os do Rio Grande do Sul, teve no ano passado e isso tem reflexos. A gente está buscando com todos uma condição que a gente possa honrar os compromissos. Não é do feitio do Inter ficar com estes compromissos em aberto, mas são situações excepcionais que, infelizmente, aconteceram e estamos buscando uma solução. A exposição de credores, se a gente for fazer isso no futebol brasileiro, provavelmente todos os clubes vão ter alguma demanda — declarou o dirigente colorado durante o evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro.