Barcellos fala em passo importante na busca por mais títulos:  "Este grupo está preparado para disputar coisas grandes"

Presidente colorado reforçou que as próximas competições do ano serão mais difíceis. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter é o campeão gaúcho de 2025. Após empate em 1 a 1 com o Grêmio, no jogo da volta, o Colorado garantiu o título, já que havia vencido o primeiro duelo por 2 a 0.

Presidente do clube desde 2021, Alessandro Barcellos conquistou o primeiro título no cargo. Em meio à festa do título, ele foi questionado se a vitória torna o elenco mais maduro e se aproxima mais o time de outros títulos.

— Se nós não tivéssemos conquistado o campeonato, eu falaria a mesma coisa. A convicção que temos é que este grupo foi formado e está preparado para disputar coisas grandes. A vitória é coisa grande, porque consolida um passo e reafirma isso — disse o presidente.

Campeão invicto, o Inter terminou a competição com nove vitórias e três empates. Barcellos destacou o momento, assim como a força do elenco formado.

— Nós tivemos baixas de jogadores importantes, com lesões importantes. Jogamos boa parte do campeonato com jogadores que não iniciaram o ano como titular. Isso mostra a força do grupo. Jovens, que nós promovemos, que se integraram ao grupo. Eu acho que esse equilíbrio é uma receita importante — lembrou Barcellos.

Além disso, o presidente citou a importância de comemorar o título e aproveitar o momento. Contudo, reforçou que as próximas competições do ano serão mais difíceis e que o Inter não terá facilidades.

— Acho que temos que ter o otimismo em momentos difíceis e não ter a euforia em momentos como esse. O Internacional fez um bom campeonato, entrou para conquistar esse campeonato. A gente sabe que a régua subiu muito no futebol brasileiro. Portanto, há também a necessidade de subir a régua aqui também. Mas esse é um passo importante, um passo de valorização do Campeonato Gaúcho, de vitória, de título. Por isso tem que valorizar o campeonato e o trabalho para que a gente possa seguir em frente. Crescer e não achar que esta etapa por si só nos satisfaz — finalizou Barcellos.