Inter tirou uma tonelada das costas com o título do Gauchão

Inter é o justo campeão do Gauchão 2025.

O inverno do Inter acabou . Depois de oito anos sem títulos, o clube superou seus traumas e o Grêmio e conquistou o Gauchão . Foi o justo campeão.

Venceu nove jogos, empatou três, fez 24 gols e levou apenas seis. Os números mostram a solidez da campanha e da trajetória. O campo, um time maduro e com estrutura muito sólida de jogo.

O empate no Gre-Nal mostrou esses predicados que fizeram o Inter campeão gaúcho de 2025.

Roteiro diferente

O clássico do Beira-Rio teve roteiros diferentes daqueles vistos na Arena. Não houve superioridade de ambas as partes, mas muita energia para fazer um jogo de anulação .

O Inter teve as suas principais saídas bloqueadas por um Grêmio aplicado, que se entregou ao jogo e corrigiu suas falhas. Mas essa dificuldade imposta pelo Tricolor serviu ao Colorado como prova de que exorcizou fantasmas recentes , alguns nem tão assombrados, mas que deixaram traumas.

O Inter parte agora para o restante da temporada com a vantagem de colocar em campo um time mais aliviado , sem a carga de uma tonelada nas costas pelos oito anos sem títulos.

Novas alternativas

A reta final do Gauchão mostrou novas alternativas no grupo, como Carbonero, Vitinho e Ronaldo. O campeonato inteiro afirmou Antohony e Vitor Gabriel.

Ainda haverá Juninho, Diego Rosa e Óscar Romero. Ou seja, o grupo oferece um cardápio variado para Roger Machado encarar o Brasileirão e as Copas, Libertadores e do Brasil, até dezembro, em que a turma será outra, bem diferente daquela do Gauchão.