"A gente quebra um jejum, o nosso povo estava sofrendo muito com isso", diz Alan Patrick sobre título gaúcho do Inter

Após um empate em 1 a 1 no clássico Gre-Nal 446 , o Inter conquistou o Campeonato Gaúcho pela 46ª vez . Os gols do jogo foram marcados por Enner Valencia e Wagner Leonardo. Na ida, o Colorado venceu o duelo por 2 a 0, na Arena.

Camisa 10 e capitão do clube, Alan Patrick marcou o segundo gol no jogo de ida da final. Na partida deste domingo, não participou de gols, mas se mostrou emocionado após o apito final.

— Passamos muitos momentos difíceis, turbulentos. Todos nós trabalhamos muito para chegar neste momento. Fomos coroados, merecidamente. Essa festa maravilhosa... a torcida merecia muito esse título. A gente quebra um jejum, o nosso povo estava sofrendo muito com isso. É um momento de muita alegria, esse clube merece.

Um dos destaques do time no Gauchão, Alan Patrick encerrou a competição com três gols e três assistências.