Nathan deve ganhar chance como titular do Inter

Depois de ser "desarquivado", Nathan deve iniciar a partida deste domingo (2) pelo Inter. Nos últimos treinos, o lateral-direito foi preparado para ser titular contra o Avenida, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Gauchão.

Nathan deve ganhar a titularidade na disputa com Braian Aguirre contra a equipe de Santa Cruz do Sul por fatores físicos e técnicos. Cada um atuou um tempo na vitória sobre o São José .

O desempenho do argentino contra o São José também pesa. Aguirre foi mal no jogo disputado no Estádio do Vale e acabou substituído, justamente por Nathan, no intervalo.

Nathan só tinha quatro minutos em campo com a camisa do Inter, diante do Juventude, em 1º de setembro. Após 149 dias, voltou a atuar e teve desempenho um pouco melhor do que Aguirre no Estádio do Vale.