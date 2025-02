Com força máxima disponível e em busca de folga na tabela, Inter recebe o Avenida

A ideia é ter titulares no domingo (com alguma preservação pontual, tipo Fernando) e rodar o grupo no meio da semana , também em casa, contra o Brasil-Pel. Assim, a tendência é de que personagens importantes, como Vitão, Bernabei, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Borré estejam em campo . A dúvida é se Carbonero começará entre os titulares ou se Wanderson terá sequência, mesmo em negociação com o Palmeiras.

O Avenida ainda não venceu no Gauchão. Com um ponto em três partidas, é o lanterna do Grupo A (o do Grêmio). O time de Santa Cruz do Sul vem de derrota para o Pelotas na Boca do Lobo. Os jogadores mais conhecidos são o goleiro Rodrigo Mamá, destaque do Gauchão do ano passado, e Michel, duas vezes goleador do Estadual.