Sem Valencia, Inter divulga relacionados para a estreia no Gauchão contra o Guarany de Bagé

Enner Valencia é desfalque do Inter para a partida contra o Guarany de Bagé.

O Inter divulgou nesta terça-feira (21) a lista de relacionados para a estreia no Gauchão 2025 . O Colorado encara o Guarany de Bagé nesta quarta-feira (22), às 19h, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

O centroavante Enner Valencia , titular no amistoso contra o México , será desfalque. O clube informou que o equatoriano sentiu um desconforto muscular na coxa direita e que a ausência é medida preventiva.

O volante Fernando e o zagueiro Rogel estão em fase final de preparação física e não foram relacionados. O mesmo ocorre com Bruno Tabata , que segue o trabalho de reforço muscular.

O goleiro Rochet também não viajou. Ele se recupera de uma tendinose (processo degenerativo no tendão, geralmente causado por excesso de uso sem tempo para repouso) no joelho esquerdo. O problema foi identificado na reapresentação.

De saída

O Inter encaminhou nesta semana a venda de Rômulo para o Tigres, do México . Por isso, o volante não consta entre os relacionados.

Os relacionados

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.