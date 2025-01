Roger analisa gols de bola parada sofridos pelo Inter: "Desatenção"

Roger Machado estreou como técnico do Inter no Campeonato Gaúcho.

Os dois gols que o Inter sofreu do Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (22), nasceram de bolas paradas . O técnico Roger Machado analisou esta questão em entrevista a partida.

Em seguida, Roger falou que o resultado não foi ruim, pensando no contexto de início de temporada em uma partida fora de casa.

— Eu fico bem feliz com tantos jogadores jovens estreando. Gosto muito de proporcionar esses momentos para esses meninos. Com toda a dificuldade do jogo, para mim, eles conseguiram se comportar muito bem — exaltou.