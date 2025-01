Inter pode iniciar o jogo contra o Guarany-Ba com um único remanescente da derrota de 2024

Goleiro Anthoni esteve presente na única derrota colorada no Estadual do ano passado. Sérgio Galvani / Guarany FC

Apesar de não ter chegado à final do Gauchão do ano passado, o Inter foi derrotado uma única vez em todo o campeonato — ainda na fase classificatória, pelo Guarany de Bagé. Nesta quarta-feira (22), o Colorado volta à Fronteira com uma fotografia bastante modificada, tendo um único remanescente do time que entrou em campo no mesmo Estádio Estrela D’Alva há quase um ano.

No dia 31 de janeiro de 2024, o técnico Eduardo Coudet rodava o elenco para encarar a quarta rodada da competição estadual. Sem Rochet, que se recuperava de uma fissura na região das costelas, Anthoni foi o herdeiro natural da posição. Desta vez, o uruguaio está afastado por uma tendinose no joelho esquerdo, fazendo com que o jovem goleiro volte a figurar na escalação inicial.

O restante do time teve: Hugo Mallo, Mercado, Robert Renan e De Pena; Rômulo, Campanharo, Pedro Henrique, Hyoran, Gabriel Barros e Alario. Desses, Mercado vive processo de fisioterapia após cirurgia no joelho, enquanto o volante Rômulo negocia saída para o Tigres, do México. O restante já não figura no Beira-Rio.

Com o placar adverso de 2 a 1 construído ainda no primeiro tempo, cinco titulares colorados ingressaram após o intervalo: o lateral-esquerdo Renê, que migrou para o Fluminense, o volante Aránguiz, repatriado pela Universidad de Chile, mais o meia Alan Patrick e os atacantes Wanderson e Valencia. O último ficou de fora da viagem deste ano por conta de um desconforto muscular, mas os outros dois têm chance de reaparecer no gramado do Estrela D'Alva.

A possível escalação do Inter para abrir o Gauchão 2025 tem: Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Aguirre (Pablo); Luis Otávio, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré (Lucca).

Rival com mudanças

Situação semelhante vive o Guarany de Bagé. Mesmo que tenha construído uma campanha histórica, que o classificou para a Série D do Brasileirão e à primeira fase da Copa do Brasil, o time está praticamente todo modificado.

As mudanças começam pelo treinador. Com a ida de William Campos para o Avenida, a diretoria apostou em Márcio Nunes. Dos 11 jogadores do ano passado, permanecem apenas o zagueiro Saulo e o volante David.