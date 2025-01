Com Vitão, Inter desembarca em Bagé para a estreia no Gauchão

Alvo de proposta do Flamengo, Vitão está com o elenco em Bagé. Filipe Duarte / Agência RBS

Já passava das 19h desta terça-feira (21) quando os dois ônibus do Inter dobraram a esquina da Avenida 7 de Setembro, em Bagé. Centenas de torcedores se aglomeravam ao redor dos gradis que foram instalados pela equipe de segurança do hotel e tentaram chegar o mais próximo possível dos ídolos colorados — entre eles, Vitão.

Alvo de uma proposta do Flamengo, o zagueiro acompanhou a delegação composta por 22 jogadores para a estreia do Gauchão, nesta quarta (22), contra o Guarany. E, apesar do jornalista Venê Casagrande noticiar que o empresário do atleta está a caminho de Porto Alegre para apresentar formalmente a oferta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação) mais o perdão da dívida de Thiago Maia, todos os dirigentes colorados estão na cidade da fronteira e negam a existência desta reunião.

— Eu estava com medo que ele não viesse porque é uma proposta muito alta. Mas ele é o pilar da zaga do Inter hoje em dia e, se for vendido para o Flamengo, vai ser uma perda enorme e uma falta de consideração da diretoria — disse o jovem Andrey Hernándes, de 19 anos, um dos tantos torcedores que se apertou em frente ao hotel para tirar fotos com os jogadores.

Quem ficou de fora da viagem mesmo foram Enner Valencia, Fernando e Rômulo. O atacante equatoriano apresentou um desconforto muscular na coxa direita e o experiente volante ainda cumpre um protocolo de pré-tempora. O mais jovem do trio está sendo negociado com o Tigres, do México.

Sendo assim, a provável escalação do Inter para enfrentar o Guarany de Bagé, no Estádio Estrela D'Alva, a partir das 19h desta quarta, deve ter: Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Aguirre (Pablo); Luis Otávio e Thiago Maia; Wanderson, Alan Patrick e Wesley; Borré (Lucca).

A lista de relacionados do Inter em Bagé

Goleiros: Anthoni e Ivan;

Anthoni e Ivan; Laterais: Bruno Gomes, Aguirre, Pablo;

Bruno Gomes, Aguirre, Pablo; Zagueiros: Vitão, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Pedro Kauã;

Vitão, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Pedro Kauã; Volantes: Luis Otávio, Thiago Maia, Bruno Henrique, Bernardo e Gustavo;

Luis Otávio, Thiago Maia, Bruno Henrique, Bernardo e Gustavo; Meias: Alan Patrick, Yago Noal;

Alan Patrick, Yago Noal; Atacantes: Borré, Lucca, Wanderson, Wesley, Vitinho e Marlon.

