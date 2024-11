Nova função, relação com Roger, recomeço e futuro no Inter: uma entrevista com D'Alessandro

A versão D'Alessandro organizador do Lance de Craque é quase tão agitada quanto a D'Alessandro jogador e, mais recentemente, D'Alessandro diretor esportivo do Inter. Entre uma reunião e outra para o evento marcado para 14 de dezembro, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o agora dirigente colorado recebeu a reportagem de Zero Hora para uma entrevista. Ele falou sobre diversos temas: a rotina da nova função, a relação com Roger e com os demais dirigentes, o momento do time, a proximidade com a base, entre outros. Confira a seguir.