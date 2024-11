Entrevista exclusiva Notícia

Ivan fala sobre lesão grave e volta aos jogos do Inter: "Mentalmente mais forte"

Em conversa com Zero Hora, goleiro colorado deu detalhes da recuperação da cirurgia no joelho que o tirou dos gramados por 10 meses e deixou sua expectativa para o final do ano

21/11/2024 - 06h00min Compartilhar Compartilhar