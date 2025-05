História do "Pretinho Básico" será contada em série inédita na ATL TV

Com 18 episódios, a produção terá a apresentação de Alexandre Fetter. Larissa Coiro / Divulgação

A ATL TV lança sua primeira produção original, uma série em comemoração aos 18 anos do Pretinho Básico, produto que nasceu no rádio, conquistou o digital e hoje se conecta com milhões de ouvintes, espectadores e seguidores.

O especial estreia no dia 29 de maio, às 19h, no canal da ATL TV no YouTube, com novos episódios disponibilizados sempre às quintas-feiras, no mesmo horário.

A produção revisita momentos históricos, bastidores inéditos e depoimentos emocionantes que ajudam a contar como um programa se tornou referência em entretenimento, tendo como marca a irreverência, a criatividade e uma conexão única com o público.

Com apresentação de Alexandre Fetter, comunicador, idealizador e âncora da atração, a série em 18 episódios tem linguagem ágil e formato dinâmico, mesclando entrevistas e imagens exclusivas.

Veiculado em duas edições diárias, o PB é sucesso de audiência na Atlântida, com transmissão para mais de 12 emissoras e alcance em mais de 400 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os bordões, personagens e debates bem-humorados fazem parte do cotidiano de ouvintes, espectadores e seguidores.

São 2,3 milhões de pessoas alcançadas mensalmente no on air, 650 mil visualizações por mês no streaming e uma presença nas redes sociais que atinge 45 milhões de usuários todos os meses.

— A série que visita os 18 anos do Pretinho Básico exalta os momentos marcantes e conta de maneira verdadeira e emocionante uma história dos bastidores e do afeto entre um programa de rádio e sua audiência — destaca Fetter.

Intitulado de A história do Pretinho Básico contada pelo seu criador, a série documental tem patrocínio máster da Fiat e Exercit Esportes e apoio da Fatal Models.

O especial integra um projeto de 18 anos do Pretinho Básico, que inclui ativações, eventos e experiências durante todo segundo semestre do ano – um ecossistema criado para fortalecer a conexão com o público e ampliar o alcance das marcas parceiras.

Assista ao trailer