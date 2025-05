Com mudanças, Roger Machado prepara time do Inter para enfrentar o Nacional-URU

Roger Machado fará mudanças na escalação do Inter Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter será diferente contra o Nacional, nesta quinta-feira (15), pela Libertadores. Em uma semana de pressão após a goleada sofrida para o Botafogo, o Roger Machado fará mudanças na escalação em relação ao jogo do Rio de Janeiro.

No sistema defensivo, Vitão e Bernabei retornam após terem sido preservados. O mesmo ocorre com Fernando e Alan Patrick. O quarteto ficou fora até do banco de reservas no Nilton Santos.

Thiago Maia ou Bruno Henrique

Outras duas mudanças devem acontecer no meio-campo. Thiago Maia, que teve atuação elogiada em Medellín e saiu no intervalo do jogo contra o Botafogo, tende a ser titular ao lado de Fernando.

Contestado, Bruno Henrique pode dar lugar a Bruno Tabata. O meia ganhou pontos recentemente para ser escolhido a começar a partida em Montevidéu, atuando pelo lado direito do meio-campo e permitindo a retomada do esquema 4-2-3-1.

Reforços no banco

Roger ainda pode ter dois reforços importantes no banco de reservas. Borré e Carbonero treinaram com bola na terça-feira (13) e podem ser relacionados. Por estarem voltando de lesão, ambos seriam alternativas no banco de reservas.

Provável escalação

Um provável Inter tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Lucca.