Ancelotti recebe apoio de técnicos rivais na Espanha em desafio à frente da seleção brasileira

Com apenas três jogos a cumprir pelo Real Madrid nesta reta final de Campeonato Espanhol, Carlo Ancelotti recebeu publicamente o apoio de alguns dos treinadores rivais em sua nova fase na carreira, desta vez, à frente da seleção brasileira. Diego Simeone (Atlético de Madrid), Hansi Flick (Barcelona) e Manuel Pellegrini (Betis), comentaram sobre a mudança de ares e externaram confiança no sucesso do comandante italiano em sua empreitada no futebol brasileiro.

Responsável direto na boa fase exibida pelo clube catalão, o alemão Hansi Flick exaltou o perfil conciliador do italiano e disse ter certeza do seu êxito nesta nova etapa de sua trajetória.

"Ele é um cavalheiro e um dos mais bem sucedidos treinadores do mundo. Ancelotti realizou um trabalho fantástico no Real Madrid. Desejo tudo de bom com muito sucesso", afirmou o técnico da equipe azul e grená.

Conhecedor do universo que cerca a rivalidade e a pressão em torno do Brasil não só na América do Sul, mas também no âmbito mundial, o argentino Diego Simeone também opinou.

"Imagino que todos os treinadores que trabalham no Campeonato Espanhol tenham admiração pelo seu trabalho, não apenas por tudo que representou para o Real Madrid, mas por toda a sua carreira esportiva. Disse a ele que o amo muito e desejo tudo de bom", declarou o comandante do Atlético de Madrid.

Manuel Pellegrini, técnico do Betis, seguiu a linha de discurso dos companheiros de profissão e destacou a coragem de Ancelotti em aceitar o desafio de recuperar uma das seleções mais importantes do mundo.

"Ele trabalhou nas cinco principais ligas europeias e venceu todas. O Brasil terá o melhor técnico do mundo neste desafio de contar com Carlo Ancelotti", afirmou.