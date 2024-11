O Inter não terá seu goleador no Brasileirão na próxima partida. Wesley, autor de oito gols e uma assistência, levou o terceiro cartão amarelo diante do Criciúma e desfalca o time contra o Fluminense, na sexta-feira (8), às 19h, no Beira-Rio. Roger tem, basicamente, quatro opções para substituí-lo.