Vivo na Copa do Brasil, um dos favoritos na Sul-Americana e integrante do Z-4 do Brasileirão, o Corinthians, próximo adversário colorado, atravessa o 2024 como se estivesse em uma montanha russa. De denúncias de corrupção a erros em contratos, o clube tenta sair da zona de rebaixamento enquanto encara problemas administrativos, financeiros e com uma contratação ultramilionária de nível mundial.