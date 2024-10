Consequências Notícia

Vitória no Gre-Nal consagra Roger, mostra força de D'Alessandro e ergue Borré no Inter

Além de dar continuidade à boa campanha do Colorado no Brasileirão, clássico também fortaleceu os novos nomes do elenco, comissão técnica e direção

21/10/2024 - 05h00min Atualizada em 21/10/2024 - 05h00min