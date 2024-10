Recuperar a solidez defensiva é uma das missões de Roger para o primeiro Gre-Nal pelo Inter

O Inter que se prepara para o Gre-Nal 443, a ser realizado no dia 19 no Beira-Rio, tem ajustes a fazer no sistema defensivo. Ainda que sustente a terceira defesa menos vazada do Brasileirão, o time de Roger Machado sofreu cinco gols nas últimas três partidas, nas quais a equipe não contou com o zagueiro Gabriel Mercado. O treinador ainda buscar encontrar a melhor formação após a perda do argentino, que passou por cirurgia no joelho esquerdo e não atuará mais em 2024.