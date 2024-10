Depois de ter vencido o Atlético-MG, subido uma posição e agora só depender de uma vitória para entrar no G-4, o Inter sonha alto no Brasileirão. A vaga direta na Libertadores é cada vez mais palpável e ainda resta 1% de chances de chegar ao título. Para isso, os comandados de Roger Machado abrem, contra o Flamengo, nesta quarta-feira (30), uma sequência de três partidas no Beira-Rio para se consolidar na parte de cima da tabela.