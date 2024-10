Nesta quarta-feira (30), às 19h, no Beira-Rio, o Inter encara o Flamengo no último compromisso a ser recuperado pelo Colorado neste Brasileirão. A partida, que ocorreria inicialmente em julho, foi adiada por causa da disputa da repescagem da Sul-Americana. A chance gaúcha é concluir todos os confrontos atrasados com um aproveitamento “quase perfeito”. Uma nova vitória coloca o clube no G-4.