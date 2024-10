A caça do Inter por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem ganhou mais um capítulo com final feliz para o Inter. A equipe de Roger Machado fez 3 a 1 no Atlético-MG e chegou ao 11º jogo de invencibilidade (oito vitórias e três empates), mantendo a distância para o Flamengo, primeiro time no G-4, em dois pontos. Assim, tem ainda mais esperança de acabar a temporada com um lugar garantido na fase de grupos da principal competição sul-americana.