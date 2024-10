Fernando é dúvida no Inter para enfrentar o Flamengo, na quarta-feira (30), no Beira-Rio. Calçando tênis, o volante apenas correu no gramado durante o treino desta segunda-feira (28). Ele ainda aprimora a condição física após se recuperar de dores na panturrilha direita. Ele chegou a atuar no Gre-Nal 443, mas sem as condições ideais. Por isso, foi preservado do jogo contra o Atlético-MG.