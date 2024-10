Depois de 25 jogos, enfim, o Inter não vai ter mais um asterisco ao lado do nome quando aparecer a tabela do Brasileirão. Nesta quarta-feira (30), às 19h, o time entra em campo para enfrentar o Flamengo em partida atrasada da 17ª rodada do campeonato. A partir desse confronto, se igualará a 18 times da competição (apenas Atlético-MG e Athletico-PR ficam devendo). De quebra, o duelo do Beira-Rio vale o ingresso no G-4. Para isso, basta uma vitória.