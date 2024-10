Contra o Flamengo, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, o Inter inicia a última etapa do Brasileirão. Faltam oito jogos para o Colorado encerrar a participação e há chances de classificação à Libertadores de 2025. O sonho do título é alimentado mesmo com a distância para o líder Botafogo. O clube estabeleceu um planejamento para evitar suspensões.