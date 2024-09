Uma das missões do técnico Roger Machado para escalar o Inter que enfrenta o Fortaleza, quarta (11), no Beira-Rio, envolve a escolha do centroavante. O treinador tem quatro opções para o setor: os jovens Lucca, Lucca Drummond e Ricardo Mathias, além do favorito para a vaga, o argentino Lucas Alario.