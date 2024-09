No treinamento da manhã deste sábado (7), no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado deu continuidade à preparação do time que estará em campo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira (11), no Beira-Rio. O treinador prepara mudanças em até seis posições no time titular. Wesley, Rochet, Valencia e Borré não estarão à disposição. Fernando vai voltar ao meio-campo e Mercado à zaga. Roger ainda pode promover uma alteração na lateral direita.