Não foi fácil tirar Thiago Maia do Flamengo. A negociação que se iniciou em 2023 só foi concluída no último dia da primeira janela de transferências do Brasil, em 7 de março. O volante custou a entrar em campo e não fez parte do Gauchão. Depois teve enchente, lesão. E só agora, entre agosto e setembro, conseguiu mostrar sua qualidade — é o líder de passes certos do time no campeonato. Inclusive no setor ofensivo.