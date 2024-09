Sequência invicta Notícia

Inter lamenta não ter conquistado 100% nos dois jogos fora, mas ainda sonha alto no Brasileirão

Roger elogiou desempenho da equipe, que empatou em 2 a 2 com o Bragantino na quarta-feira, e havia vencido o São Paulo no final de semana; próximo adversário é o Vitória, no Beira-Rio

26/09/2024 - 05h00min