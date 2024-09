O duelo entre Inter em Bragantino, em Bragança Paulista, terminou empatado em 2 a 2. Em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão, o Colorado saiu na frente, chegou a tomar a virada, mas buscou o empate aos 32 minutos do segundo tempo. Veja abaixo o vídeo com os gols e os melhores momentos da partida.