O Inter vive um bom momento no Brasileirão. O Colorado chegou a sete jogos de invencibilidade após o empate fora de casa contra o Bragantino. O jogo desta quarta-feira (25), em Bragança Paulista, também foi importante para o atacante Enner Valencia. O equatoriano viu se encerrar a seca, marcando o gol de empate no 2 a 2 pela 16ª rodada do Brasileirão.