Colunistas opinam: quais são as principais carências do Inter para 2025? 

Neste momento, Colorado não tem negociações avançadas para a contratação de novos de jogadores. Ivan Pacheco / Agencia RBS

O ano de 2025 está batendo à porta do Inter. Com Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores no radar colorado, o clube planeja reforços pontuais para o elenco em uma temporada que promete ser árdua.

Ainda com algumas indefinições de permanências e saídas, o Colorado, neste momento, não tem negociações avançadas para a contratação de novos jogadores. Muitos movimentos ainda dependem, por exemplo, das situações de Bernabei, emprestado pelo Celtic até 31 de dezembro, e Wesley, que interessa ao Krasnodar.

Pensando nisso, colunistas de Zero Hora opinaram quais as principais carências do Inter para 2025. Veja abaixo.

Quais são as principais carências do Inter para 2025?

Vaguinha, colunista e comentarista identificado

"Entendo que a prioridade é a defesa. Um lateral-esquerdo e um zagueiro são prioridades. Vitão precisa urgentemente de um parceiro para jogar do lado esquerdo. E se Bernabei não renovar, a direção até pode começar 2025 com Renê, mas na Libertadores é preciso ter um novo titular."

Leonardo Oliveira, colunista e comentarista

"O Inter precisa de um zagueiro para formar dupla com Vitão e, caso saia Benabei, um lateral-esquerdo. Roger precisa também de um segundo volante para ser alternativa a Thiago Maia. Hoje, há Bruno Henrique, mas, pela idade, ele e Fernando não conseguem formar uma dupla competitiva"

Guerrinha, colunista e comentarista

"Vai depender muito das saídas. Quem sai, quem fica? Se sair o Vitão, precisa de dois zagueiros, sendo um xerife. Se sair o Thiago Maia, não é o Bruno Henrique o substituto. O Inter precisa encontrar um outro volante também com chegada na frente. E o mais importante, não pode deixar de acertar na escolha do substituto do Wesley. Foi ele que fez muita diferença no Campeonato Brasileiro, o Inter se habituou a jogar com ele, e se ele for embora vai ser uma grande lacuna.