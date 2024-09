Uniforme lançado Notícia

Inter apresenta nova terceira camisa para 2024

Modelo é inspirado na arquitetura do Beira-Rio, que recentemente foi afetado pela enchente que assolou o Rio Grande do Sul. Produto já está disponível nas lojas físicas e no site do clube

13/09/2024 - 10h40min Atualizada em 13/09/2024 - 11h10min