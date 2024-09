Mesmo com dois reforços à disposição, a lateral do Inter deve seguir ocupada por um volante de origem. As partidas de Bruno Gomes no lado direito da defesa lhe credenciam a seguir na equipe de Roger Machado, e ele tende a ser titular contra o Cuiabá, às 20h desta segunda-feira (16), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão.