O técnico Roger Machado tem a promessa por parte dos dirigentes do Inter de que o elenco será reforçado para a sequência do Brasileirão. O clube analisa investida em até cinco posições. Além do zagueiro Agustín Rogel, 26 anos, que estava atuando no futebol alemão, um volante, meia e atacante também estão nos planos. A possível saída de Bustos pode fazer com que uma reposição para a lateral também seja tentada.