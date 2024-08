Mais uma vez o técnico Roger Machado terá praticamente uma semana toda de preparação para o próximo compromisso pelo Brasileirão. Após a segunda-feira (5) de folga, os jogadores terão cinco sessões de treinamentos antes do jogo contra o Athletico-PR, domingo (11), no Beira-Rio. Thiago Maia deve voltar aos treinos com bola. Borré será reavaliado.