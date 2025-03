TJD-RS responde ao Inter e se compromete com a "sempre almejada Justiça" na reta final do Gauchão

TJD deve julgar Quinteros, Jemerson, Alberto Guerra, Alexandre Rossato, Guto Peixoto, José Olavo Bisol e D'Alessandro em março. Leonardo Fister / FGF/Divulgação

Após a reclamação do Inter sobre o adiamento de julgamentos e questionamentos sobre a imparcialidade do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS), o tribunal emitiu uma nota oficial em resposta.

Na nota, o TJD-RS reforçou que todas as suas decisões são baseadas na Constituição Federal e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que regem os prazos, atividades, competências, impedimentos e permissões do tribunal.

O tribunal também afirmou que respeita a liberdade de expressão e o contraditório, desde que dentro dos limites da urbanidade.

"Essa presidência reitera, publicamente, sua confiança e solidariedade aos 43 auditores que compõem este Tribunal, os quais possuem reconhecido saber jurídico e conduta ilibada, expressando pessoalmente sua admiração pela excelência do trabalho apresentado até a presente data", diz a nota.

Ainda afirma que o TJD-RS se compromete a manter a serenidade e buscar a "sempre almejada Justiça" durante a reta final do Gauchão.

Entenda o caso

Na quarta-feira (12), o Inter divulgou uma nota oficial expressando indignação com as decisões tomadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) em relação ao adiamento do julgamento que envolveria dirigentes do Colorado e do Grêmio, além do técnico Gustavo Quinteros e do zagueiro Jemerson, também gremistas.

Na nota, o Colorado questionou a decisão do TJD-RS, argumentando que os fatos deveriam ser apreciados antes do término do Campeonato Gaúcho. Se condenados, os envolvidos ficariam de fora do próximo Gre-Nal.